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البترول: «أرامكو» السعودية لم تحدد موعد تسليمنا شحنة نوفمبر

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البترول: «أرامكو» السعودية لم تحدد موعد تسليمنا شحنة نوفمبر البترول: «أرامكو» السعودية لم تحدد موعد تسليمنا شحنة نوفمبر

أرامكو – أرشيفية

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هيئة البترول كانت قد وقعت اتفاقا تجاريًا مع شركة «أرامكو» في أبريل الماضي وتم تفعيله في مايو لتوريد 700 ألف طن شهريًا من البترول مقابل الحصول على تسهيلات وفترات سماح في التسديدات.

وأضاف عبد العزيز، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل أن هيئة البترول تسلمت في شهر أكتوبر إخطارا من شركة «أرامكو» أن الشركة لن تستطيع أن تقوم بإرسال شحنات أكتوبر، لافتًا إلى أن شركة أرامكو لم تحدد متى ستسلم شحنة شهر نوفمبر.

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