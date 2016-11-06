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توزيع 5 آلاف تذكرة «مجانية» من وزارة الرياضة لحضور مباراة مصر وغانا

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توزيع 5 آلاف تذكرة «مجانية» من وزارة الرياضة لحضور مباراة مصر وغانا توزيع 5 آلاف تذكرة «مجانية» من وزارة الرياضة لحضور مباراة مصر وغانا

منتخب

أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابًا، اليوم الأحد، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لشراء 5 آلاف تذكرة من الفئة الموحدة بقيمة 50 جنيه للتذكرة الواحدة بإجمالي 250 ألف جنيه، لحضور مباراة مصر وغانا المزمع إقامتها يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وستقوم الوزارة بتوزيع التذاكر المجانية على قطاعات مختلفة في بعض الجامعات مثل “القاهرة وعين شمس والإسكندرية وكفر الشيخ ودمنهور”، وفي الأندية ومراكز الشباب وبعض أمانات شباب الأحزاب السياسية والنقابات والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة وبعض النقابات المهنية وروابط شباب المخترعين والمبتكرين وأبناء بعض المحافظات الحدودية.

وسيتم إرسال  الدعوات إلى الإدارات المختلفة للهيئات حتى تقوم بتوزيعها على الشباب المتميز المشارك في الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية والمجتمعية.

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم على موقعه كل الإرشادات والتفاصيل لتسهيل مهمة رجال الإعلام والصحافة لحضور مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني يوم الأحد.

وذكر الاتحاد بالنسبة للصحفيين فالدخول من بوابة 2 الخارجية بالباص إلى بوابة الدخول الداخلية والتوجه إلى المركز الصحفي بالدور الثاني، وحضور المباراة من المقصورة الإعلامية.

وبالنسبة لمصوري الفوتوغرافيا فيكون الدخول من خلال نفق 10، وتوجد غرفة عمل خاصة مجهزة في المنطقة ويتم فيها تسليم قمصان المصورين، ويسمح لمصوري الصحف والكاميرات بالدخول لمنطقة المكس زون.

أ ش أ

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