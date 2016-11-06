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نجوى إبراهيم في جولة بالمحافظات لتوعية تلاميذ المدارس بمبادئ الأخلاق

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نجوى إبراهيم في جولة بالمحافظات لتوعية تلاميذ المدارس بمبادئ الأخلاق نجوى إبراهيم في جولة بالمحافظات لتوعية تلاميذ المدارس بمبادئ الأخلاق

نجوى إبراهيم – أرشيفية

اختارت مؤسسة « الخير» الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، سفيرة للمؤسسة في جولة تطوف خلالها محافظات الوجهين القبلي والبحري.

وتستهدف الجولة إنماء الحس الوطني لدى الأطفال، والشباب، وإعلاء المبادئ، والقيم الأخلاقية بداخلهم، وتوعيتهم وحثهم على الارتباط بالمجتمع بشكل إيجابي.

ومن المقرر أن تقوم الإعلامية من خلال مؤسسة «مصر الخير» بإعطاء محاضرات للتلاميذ في عدد كبير من المدارس بالمحافظات، حيث تتحدث خلالها عن معنى حب الوطن الذي تربينا على ترابه، والعمل على تنمية الصفات الحميدة لدى كل فرد مثل الإخلاص والأمانة، والتأثير الإيجابي على المجتمع.

وقالت نجوى إبراهيم إنها سعيدة بهذه التجربة، حيث تعتبر ذلك بمثابة جزء من المسئولية المجتمعية التي يجب أن تضطلع بها الشخصيات العامة والمشاهير، مشيرة إلى أن ذلك واجب على كل شخصية معروفة في المجتمع، متمنية أن يشارك الجميع في أنشطة مماثلة، حيث سينعكس ذلك على المجتمع وتوجيهه نحو الأفضل.

ومن المنتظر أن تعلن مؤسسة «مصر الخير» عن اختيارها للإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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