«صقور كردستان» تتبنى تفجير ديار بكر بجنوب شرق تركيا

تبنت جماعة كردية مسلحة، اليوم الأحد، تفجير سيارة في جنوب شرق تركيا، أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، وذلك بعدما تبنى تنظيم داعش الإرهابي ذات التفجير.

وفي بيان صادر عن “صقور حرية كردستان”، وصفت الجماعة التفجير، الذي وقع في منطقة ديار بكر التي تقطنها أغلبية كردية يوم الجمعة، بأنه هجوم على “الدولة التركية الفاشية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن غير الواضح ما مدى تأثير حزب العمال الكردستاني المحظور على جماعة “صقور حرية كردستان”، وتدين الجماعة المنشقة أيضًا بالولاء لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوغلان.

وألقت السلطات التركية منذ البداية باللائمة في الهجوم على حزب العمال الكردستاني.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير من خلال وكالة أعماق، وهذا أول هجوم يتبناه تنظيم داعش في تركيا، بعد مرور أيام من دعوة زعيم الجماعة المتطرفة لشن هجمات ضد البلاد.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام الرسمية التركية أن التفجير أسفر في البداية عن مقتل 9 أشخاص من ضمنهم المهاجم، وأصيب كذلك أكثر من 100 شخصًا، وارتفع عدد القتلى منذ ذلك الحين إلى 11 شخصًا.