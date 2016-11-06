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حملة ميدانية مكبرة لمسئولى التعليم والصحة والتموين بمراكز الدقهلية

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حملة ميدانية مكبرة لمسئولى التعليم والصحة والتموين بمراكز الدقهلية حملة ميدانية مكبرة لمسئولى التعليم والصحة والتموين بمراكز الدقهلية

>الدقهلية - محمد حيزة

 

شن فريق العمل الميدانى، ومسئولو التربية والتعليم، والصحة، والتموين ورئاسة مركزى المنصورة وطلخا، بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة مكبرة للمرور على المدارس والمحلات والتأكد من تراخيص المبانى تحت الإنشاء.

 

وفحصت الحملة أوراق أحد المبانى بحى الزعفران بالمنصورة والذى تبين مخالفته لإجراءات الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ومصادرة البوابة الحديدية ومواد البناء، كما قامت الحملة بالتوجه إلى قرية شاوة وكشفت عن وجود إحدى مزارع البط، وتم تحرير محضر تجاه عدم وجود محارق بها.

 

وقامت الحملة بالتوجه لمتابعة الكانتينات بالمدارس والباعة الجائلين بالمنطقة المحيطة بها بنطاق مركز طلخا وتبين من التفتيش وجود عدد من المخالفات والتى تم على إثرها تحرير عدد من المحاضر وإعدام عدد من عبوات زيت الطعام و2 كرتونة شيبس للأطفال منتهية الصلاحية.

 

وتوجهت الحملة بمرافقة قوات الأمن إلى إحدى قطع الأراضى التى تم الاستيلاء عليها من قبل أحد البلطجية، وتم القبض عليه ومصادرة طن ونص حديد وطن ونص أسمنت وسيارة كسح مياه.

 

وتمكنت الحملة بالاشتراك مع رئاسة الوحدة المحلية لمركز طلخا بمعاينة أحد العقارات تحت اﻹنشاء وتبين مخالفته للرسم الهندسى وعلى الفور تم إيقاف أعمال الإنشاء بالمبنى وفك الأخشاب.

 

وشدد المحاسب حسام الدين، محافظ الدقهلية، على أهمية استمرار حملات المتابعة الميدانية والتصدى لكل المخالفات والحفاظ على المال العام واتخاذ كل الاجراءات التى تحافظ على سلامة وصحة المواطنين والعمل على تلبية متطلباتهم.

 


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