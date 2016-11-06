"تعليم الغربية"تنظم ورشة عمل لصناعة الكيماويات بمدرسة ناصر الزراعية بطنطا

الغربية - عادل ضرة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية ورشة عمل بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، تحت عنوان "التعليم الفنى يعادل شهادة + مهنة" لتصنيع بعض الصناعات الكيماوية، مثل الصابون السائل، معطر الجو، الفينيك، والمطهرات، والعطور، بإشراف التوجيه الفنى الزراعى لإدارة المشروعات الزراعية، والتوجيه الفنى للكيمياء والفيزياء الزراعية. وحضر الورشة ناصر حسن مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، نائبا عن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقام الشناوى عبد الصمد عايد، وكيل الوزارة، بتكليف التعليم الفنى بالمديرية بتوريد جميع المطهرات والمنظفات والمعطرات للمدارس التابعة للمديرية والدواوين، بأسعار تنافسية وجودة عالية، ووفق المعايير الصحية، وبفواتير رسمية من مشروع رأس المال بالمدارس الثانوية الزراعية، وذلك من مدارس التعليم الفنى الزراعى التابعة للمديرية.

ووجه جميع مديرى الإدارات التعليمية العشرة إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع التعليم الفنى بالمديرية، للاستفادة الكاملة من ذلك المشروع، وأن تقوم مدارس التعليم الفنى الصناعية والزخرفية بإجراء الصيانة البسيطة بجميع مدارس المديرية.