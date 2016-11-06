إحالة 55 بإدارة الرياض للتحقيق وإخلاء إدارى لـ20 آخرين لسد العجز بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، إحالة 55 مدير مدرسة ومعلما وموجها للتحقيق والإخلاء الإدارى لـ20 معلمًا من إدارة الرياض التعليمية لسد العجز بمدارس إدارتى بلطيم والبرلس تنفيذًا للقرار الوزارى 202 بالندب يومين لسد العجز، وإخلاء المعلمين المنتدبين من مدارسهم لإدارتى بلطيم والبرلس التعليميتين.

جاء ذلك خلال الزيارات المفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، رافقه خلال 70 من أعضاء المتابعة بالمديرية وتنسيق المتابعة، منهم 11 بالشئون قانونية بالمديرية، و13 مالى وإدارى، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى بالمديرية، وأحمد فودة المدير العام للتعليم العام، ومدير عام الشئون الإدارية، لمتابعة المدارس والإدارة التعليمية بالرياض .

ورصدت اللجان عددًا من التجاوزات بالإدارة التعليمية بالرياض، وتم تحويل 50 من العاملين بإدارة الرياض التعليمية للتحقيق لتغيبهم عن العمل، كما تمت إحالة مديرة مدرسة الإعدادية المهنية بالرياض والموجه المالى للمدرسة، ورئيس قسم التعليم التجارى المتابع للمدرسة للتحقيق بالشئون القانونية، وتمت إحالة أمين مكتبة مدرسة الرصيف الابتدائية وموجه المكتبات المتابع للمدرسة للتحقيق لعدم اكتمال الدفاتر والتقصير فى العمل .

وقال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه قرر حصر المعلمين العاملين فى إدارة الرياض وتحديد الوظائف الأصلية لهم والوظائف المنتدبين عليها، لتطبيق الكتاب الدورى 39 الصادر عن وزير التربية والتعليم والكتب الدورية اللاحقة الخاصة بعودة الزيادات الموجودة داخل الإدارات والمديرية لمدارسهم لسد العجز .

وأضاف عثمان أنه لن يهاون فى مجازاة المقصرين بالإدارات التعليمية والمدارس وديوان المديرية، مؤكدًا أن الجولات المفاجئة أتت بثمارها فى انضبط العملية التعليمية بالمدارس .