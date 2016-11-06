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النائب مصطفى سالم يحصل على موافقة وزير الصحة بتجهيز 3 وحدات صحية بطهطا

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النائب مصطفى سالم - أرشيفية

النائب مصطفى سالم – أرشيفية

حصل النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا، بمحافظة سوهاج، على موافقة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بتجهيز وتأسيس الوحدات الصحية بقرى الشيخ رحومة، وعرب بخواج، وبنجا، لتقديم خدمة طبية ملائمة لأهالي تلك القرى.

يذكر أن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة قد تقدم بطلب لوزير الصحة أوضح فيه أن وزارة الصحة قامت بإنشاء وتشطيب الوحدات الصحية من حيث المبنى فقط بقرى الشيخ رحومة، وعرب بخواج، وبنجا، بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ولم تقم بتجهيز وتأسيس هذه الوحدات حتى الآن لتقديم الخدمة الطبيبة الملائمة للمرضى، ما يعد إهدار للمال العام، وحرمان لأهالي تلك القرى من الخدمات الصحية الملائمة .

وعليه قرر وزير الصحة بإدراج تلك الوحدات في خطة تجهيز العام القادم مع اعتبار أن الموضوع هامًا.

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