وزير الدفاع الأمريكي : معركة تحرير الرقة «لن تكون سهلة»

حذر وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، اليوم الأحد، من أن معركة السيطرة على مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، “لن تكون سهلة”.

وقال في بيان أن “الجهود لعزل وتحرير الرقة تعد الخطوة التالية في خطة حملة تحالفنا، وكما حدث في الموصل فإن القتال لن يكون سهلًا، وأمامنا عمل صعب، ولكنه ضروري لإنهاء أسطورة خلافة داعش والقضاء على قدرة التنظيم لشن هجمات إرهابية على الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي أن “التحالف الدولي سيواصل القيام بما يمكننا فعله لكي نمكن القوات المحلية في العراق وسوريا من أن تلحق بداعش الهزيمة الدائمة التي يستحقها”.

وتاتي تصريحات كارتر فيما بدات قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية سورية مدعومة من واشنطن، اليوم، معركة تحرير الرقة، المعقل الابرز لتنظيم داعش في سوريا، ما يزيد الضغوط على الجهاديين بعد دخول القوات العراقية إلى معقلهم في الموصل.

وبدأ الهجوم على الرقة بعد يومين من دخول القوات العراقية الى الموصل، آخر معاقل المتطرفين في العراق، في إطار هجوم واسع بدأته قبل ثلاثة اسابيع بدعم من غارات التحالف الدولي.

وتعد الرقة والموصل آخر أكبر معقلين للتنظيم الذي مني منذ إعلانه “الخلافة الاسلامية” على مناطق سيطرته في سوريا والعراق في يونيو 2014، بخسائر ميدانية بارزة.