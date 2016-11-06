فيديو.. «متحدث الجيش الليبي»: «حفتر» يواجه 4 تحالفات إرهابية في بنغازي

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، إن الجيش الليبي يواصل معاركه الشرسة ضد الإرهاب، لاسيما فى مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن التنظيمات الإرهابية سعت للفساد والخراب فى المدينة، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم بالجملة من تصفية النشطاء والحقوقيين والقضاء والإعلام والسياسيين.

وأضاف المسماري، خلال حواره عبر برنامج “لقاء خاص”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيله، أن هناك 4 تحالفات إرهابية كانت تحارب ضد الجيش الليبي، وهي أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة، وظهور تنظيم داعش الإرهابي فى جنوب بنغازي لاسيما بوعطني، وتنظيم الإخوان المسلمين، والها ربين من السجون ممن عليهم أحكام قضائية.

وأكد المسماري، اليوم الأحد، أن عدد قوات الجيش الليبي وصل إلى 300 ضابط وجندي مع بداية معارك بنغازي بقيادة المشير خليفة حفتر، لافتا إلى أنه أدرك متطلبات المعركة، لاسيما مع وجود الأسلحة القديمة.