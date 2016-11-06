أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

ما هي العلاقة بين الأسبرين وإنجاب الذكور؟

Google+ Print
ما هي العلاقة بين الأسبرين وإنجاب الذكور؟ ما هي العلاقة بين الأسبرين وإنجاب الذكور؟

الأحد 06-11-2016 11:52

ربطت الكثير من النساء بين تناول الأسبرين والرغبة في إنجاب مولود ذكر، وقد اعتبرن الأمر مجرد تقليد قديم أو اجتهاد من الأمهات والجدات، حتى خلصت دراسة حديثة إلى دور الأسبرين في إنجاب الذكور.

"سيدتي نت" التقت بالدكتورة شيماء يوسف "صيدلة الأزهر"، وسألتها عن العلاقة بين الأسبرين وإنجاب الذكور فأشارت إلى ما يلي:
• يعتبر الأسبرين من الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنة الألم.
• بالنسبة للدراسة التي كشفت عن دور الأسبرين في إنجاب الذكور فقد تبين أن مجموعة من النساء ممن عانين من الإجهاض سابقاً وتناولن الأسبرين قد حصلن على مواليد ذكور في المرات القادمة.
• يعتبر الأسبرين من العقاقير الفعالة في علاج التهاب الرحم.
• قسم باحثون في المعهد الوطني لصحة الطفل في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعتين من النساء، وقد حصلت الأولى على جرعة من الأسبرين قبل العلاقة الحميمة، وحصلت المجموعة الأخرى على جرعة دواء وهمية فوجد أن النساء الحاصلات على الأسبرين قد أنجبن ذكوراً.
• الأسبرين يحسن خصوبة النساء اللواتي يعانين من الإجهاض المتكرر.
• لا يوجد أي آثار جانبية للأسبرين على العلاقة الحميمة حسبما يشاع، أي أنها لا تقلل كفاءة الزوج.
• يجب أن تحصل المرأة التي ترغب في إنجاب الذكور على جرعة مناسبة من الأسبرين قبل حدوث الحمل، وقبل العلاقة الحميمة ولكن بإشراف الطبيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي