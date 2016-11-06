ما هي العلاقة بين الأسبرين وإنجاب الذكور؟

ربطت الكثير من النساء بين تناول الأسبرين والرغبة في إنجاب مولود ذكر، وقد اعتبرن الأمر مجرد تقليد قديم أو اجتهاد من الأمهات والجدات، حتى خلصت دراسة حديثة إلى دور الأسبرين في إنجاب الذكور.

"سيدتي نت" التقت بالدكتورة شيماء يوسف "صيدلة الأزهر"، وسألتها عن العلاقة بين الأسبرين وإنجاب الذكور فأشارت إلى ما يلي:

• يعتبر الأسبرين من الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنة الألم.

• بالنسبة للدراسة التي كشفت عن دور الأسبرين في إنجاب الذكور فقد تبين أن مجموعة من النساء ممن عانين من الإجهاض سابقاً وتناولن الأسبرين قد حصلن على مواليد ذكور في المرات القادمة.

• يعتبر الأسبرين من العقاقير الفعالة في علاج التهاب الرحم.

• قسم باحثون في المعهد الوطني لصحة الطفل في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعتين من النساء، وقد حصلت الأولى على جرعة من الأسبرين قبل العلاقة الحميمة، وحصلت المجموعة الأخرى على جرعة دواء وهمية فوجد أن النساء الحاصلات على الأسبرين قد أنجبن ذكوراً.

• الأسبرين يحسن خصوبة النساء اللواتي يعانين من الإجهاض المتكرر.

• لا يوجد أي آثار جانبية للأسبرين على العلاقة الحميمة حسبما يشاع، أي أنها لا تقلل كفاءة الزوج.

• يجب أن تحصل المرأة التي ترغب في إنجاب الذكور على جرعة مناسبة من الأسبرين قبل حدوث الحمل، وقبل العلاقة الحميمة ولكن بإشراف الطبيب.