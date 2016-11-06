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أعراض تصيبك في الشهر الثالث من الحمل

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الأحد 06-11-2016 12:00

* سوف تعانين من الصداع والغثيان والشعور بالإرهاق. مع التهابات في المثانة
* سيكبر حجم الثديين، وسيزداد وزنك.
* حدوث المغص في البطن يعتبر أمراً عادياً؛ بسبب تمدد أنسجة الرحم التي تتسع لجنينك.
* ستعانين من الإمساك، فيجب أن تزيدي من تناول الخضراوات الورقية.
* سوف تشعرين بحرقة المعدة المعتادة، فلا تقلقي والمهم هو تنظيم أكلك.
* يستطيع جنينك أن يسمع الأصوات الخارجية، فتحدثي معه، وأسمعيه الموسيقى.
* ينمو الشعر على جلده، وتتكون حباله الصوتية ويكتمل نمو أذنيه.
* أصبح جسمه ورأسه متساويين في الحجم، ولن تشعري بحركته قبل الشهر الرابع.

 

 

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