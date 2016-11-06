بالفيديو.. طفل أصم يسمع أمه لأول مرة

انتشر فيديو في الولايات المتحدة، يظهر فيه طفل واسمه "اكزاندر" إلى عائلة في مقاطعة غوينيت بولاية جورجيا، يسمع أمه لأول مرة في حياته بعد علاجه من الصمم، ليكشف لنا عن مشاعر جميلة في ابتسامة رائعة تخبرنا عن عالم السمع..

ويعود الطفل الأميركية، حيث سمع لأمه – لأول مرة - عبر جهاز صوتي وهو في الشهر الثامن بعد أن تعالج عبر عملية زراعة القوقعة.

وكان الطفل يعاني من نزيف في الدماغ منذ الأسبوع التاسع لولادته، وقد أثر ذلك على سمعه، حيث اكتشفت الأم المشكلة لاحقا من خلال عدم تفاعله معها، وشعرت بأن هناك خللاً ما.

وقالت إن الأطباء في البداية اعتقدوا أنها حساسة أكثر من اللازم وعجولة.

ومع إصرارها على الفحوصات ثبت أن رأيها سليم، وأن الطفل يعاني من ضعف السمع فعليا.

وأكدت: "يجب عدم الاستهانة بمشاعر الأم أبدا."

والآن يستطيع الطفل أن يسمع جيداً بعد إجراء العملية، مع تأكيد الأطباء أن سمعه لن يتضرر أكثر، بل سيحافظ على وضعه الحالي.

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