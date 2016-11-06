محمد بن راشد يحضر حفل توزيع جائزة آغا خان العالمية في العمارة

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل توزيع جائزة الأمير آغا خان العالمية في الهندسة والعمارة الذي أقيم مساء اليوم في قلعة الجاهلي بمدينة العين.

حضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وسمو الشيخ هزاع بن طحنون ال نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية، ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي محمد أحمد المر، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، الى جانب عدد من الشيوخ والقيادات الثقافية في الدولة ونحو 500 شخصية من مختلف أنحاء العالم.