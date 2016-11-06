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إلهام عبد البديع تزور«الرداد وايمي» بعد زفافهما

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إلهام عبد البديع تزور«الرداد وايمي» بعد زفافهما إلهام عبد البديع تزور«الرداد وايمي» بعد زفافهما

الفنانة الهام في فرح الرداد وإيمي

حرصت الفنانة الهام عبد البديع، علي زيارة أحدث عروس الوسط الفني، حسن الرداد وايمي سمير غانم ، ثاني يوم من زواجهما والتي يطلق عليها “الصباحية”، لتهنئتهم علي الزفاف.

وقالت الهام في تصريح صحفي : ” كان من الصعب عليا أن يقام حفل زفاف حسن وايمي دون حضوره ، حتي ولو عندي تصوير، للصداقة الكبيرة التي تربطني بالرداد وايمي”.

وأضافت، أنها انتهت من تصوير عدد من مشاهد مسلسها “ولاد تسعة” في نفس ليلة الزفاف، وتأجيل المشاهد الموجودة في نفس اليوم واستكمالها في وقت لاحق، للحاق بالسفر الي الجونة وحضور الزفاف .

وكانت “الهام” قد حرصت علي حضور حفل الزفاف الذي اقيم بالجونة، بصحبة الفنانة روجينا و الاعلامي خالد عليش ودنيا سمير غانم .

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