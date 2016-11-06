مانشستر يونايتد يفوز على سوانسي بثلاثية في الدوري الانجليزي

عاد فريق مانشستر يونايتد لسكة الانتصارات من جديد فى الدوري الإنجليزي بفوزه على مضيفه سوانسى سيتى بنتيجة 3 – 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب “ليبرتى” ضمن منافسات الجولة 11 من البريميرليج.

افتتح النجم الفرنسى بول بوجبا التهديف لليونايتد فى الدقيقة 15 من تسديدة قوية فشل حارس سوانسى فى التصدى لها، ثم أضاف النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثانى فى الدقيقة 21 وهو الهدف رقم 25 ألف فى تاريخ البريميرليج والذى يعود به بعد غياب من الصيام امتد من لقاء السيتى فى الديربى يوم 10 سبتمبر الماضى.

وأضاف إبرا الهدف الثالث فى الدقيقة 33 وهو الهدف رقم 400 فى مسيرته مع الأندية التى لعب لها، ولكنه تلقى ضربه موجعة بغيابه عن لقاء أرسنال فى الجولة المقبلة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الخامسة التى تمنعه من المشاركة.

وسجل فان دير هورن هدف سوانسى الوحيد فى الدقيقة 69 من زمن المباراة ليحقق الشياطين الحمر فوزهم الأول منذ 24 سبتمبر الماضى عقب فوزه على ليستر سيتى 4 – 1. بالجولة السادسة.

بتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 18 احتل بها المركز السادس بينما توقف رصيد سوانسى عند النقطة 5 فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول المسابقة الذى يتصدره ليفربول برصيد 26 نقطة.