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نشرة ONA ا إدوارد ينضم لـ«Orbit»..«الدمرداش» يسجل لقاء مع بيومي فؤاد..بلاك تيما في ضيافة عمرو أديب

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

 

 

 

 

 

أحيت المذيعة فرح علي، خلال نشرتها الرياضية التي تقدمها على تليفزيون النهار، الذكرى الـ 30 لرحيل أسطورة الزمالك حلمي زامورا، من خلال ارتدائها تشيرت يحمل صورته، و مكتوب عليها أسطورة الزمالك حلمي زمورا.. للمزيد

مذيعة النهار تحيي ذكرى رحيل أسطورة الزمالك «حلمي زامورا»

مذيعة النهار تحيي ذكرى رحيل أسطورة الزمالك «حلمي زامورا»

سجل الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج «90 دقيقة»، على المحور، لقاءً مع الفنان بيومي فؤاد مقرر عرضه قريبًا.. للمزيد 

بيومي فؤاد - أرشيفية

بيومي فؤاد – أرشيفية

قال الفنان إدوارد في تصريح خاص لـ«ONA»، إنه انضم بالفعل إلى فريق برنامج «القاهرة اليوم»، على شاشة Orbit، والمقرر عرضه خلال شهر نوفمبر الجاري.. للمزيد 

الفنان إدوارد (أرشيفية)

الفنان إدوارد (أرشيفية)

يستضيف اليوم الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه «كل يوم» على شاشة «ON E»، في تمام التاسعة والنصف مساء، والذي يذاع بالتزامن على راديو «نغم FM»، عددًا من الشباب الذين كرمهم رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، وفرقة بلاك تيما.. للمزيد 

عمرو أديب

عمرو أديب

تنقل القناة الثانية، غدًا الاثنين، في العاشرة والنصف مساءً تسجيل لحفل الموسيقى العربية، للفنان مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمي، كما تنقل القناة فاصل موسيقى للفنان نصير شمه من العراق، و فقرة غنائية الفنان ياسر سعيد من ، والفنانة أجفان من مصر.. للمزيد 

مروان خوري - أرشيفية

مروان خوري – أرشيفية

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «هنا العاصمة» على «CBC»، العالم الدكتور مصطفى السيد، الليلة، للحديث معه حول مستقبل مدينة زويل تحت رئاسته، وعن مدى نجاح مشروعه مع المركز القومي للبحوث ومعهد الأمراض لعلاج السرطان بجزئيات الذهب.. للمزيد

الدكتور مصطفى السيد - أرشيفية

الدكتور مصطفى السيد – أرشيفية

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