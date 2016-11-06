الهند تعلن مقتل جنديين في قصف باكستاني على حدود كشمير

قال الجيش الهندي إن اثنين من جنوده قتلا في قصف باكستاني استهدف مواقع على الحدود في الشطر الهندي من إقليم كشمير يوم الأحد وإن خمسة آخرين بينهم ثلاثة مدنيين أصيبوا.

وقال إنه رد بتدمير عدد من المواقع الباكستانية.

وتصاعد القصف المدفعي المتبادل والمناوشات بين الطرفين على الحدود في الإقليم المتنازع عليه خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان النزاع على كشمير السبب في اثنتين من الحروب الثلاثة التي خاضها البلدان المسلحان نوويا منذ التقسيم والاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

وبحسب رويترز قال المتحدث العسكري الهندي اللفتنانت كولونيل مانيش ميهتا “نرد بشكل مناسب. سنضربهم أينما يلحق بهم أشد الضرر.”

وتابع قائلا “استهداف مناطقنا السكنية تصرف غير احترافي تماما من الجيش الباكستاني.”

وكانت باكستان حددت يوم الخميس أسماء ثمانية دبلوماسيين هنود تتهمهم بالتجسس والإرهاب. ورفضت نيودلهي المزاعم ووصفتها بأنها “دون أساس أو دليل.”

وكان كل بلد طرد دبلوماسيا من البلد الآخر قبل عشرة أيام بتهمة التجسس.