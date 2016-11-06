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المبعوث الأممي باليمن ووفد الحوثيين يغادرون إلى مسقط

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المبعوث الأممي باليمن ووفد الحوثيين يغادرون إلى مسقط المبعوث الأممي باليمن ووفد الحوثيين يغادرون إلى مسقط

إسماعيل ولد الشيخ أحمد

وسط تعتيم إعلامى من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين على زيارة إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، غادر المبعوث على متن طائرة عمانية إلى مسقط .

وأوضحت مصادر مطلعة بمطار صنعاء لموقع “براقش نت” الإخباري أن محمد عبد السلام المتحدث باسم الجماعة ورئيس وفدها لمشاورات السلام ومهدي المشاط مدير مكتب زعيم جماعة عبد الملك الحوثي وعضو الوفد غادرًا صنعاء ظهرًا اليوم مع عدد من الجرحى على متن الطائرة العمانية.

وأضافت المصادر أن وفد حزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق مازال في صنعاء مما يكشف حجم الخلافات الكبيرة بين الحوثيين وجناح صالح.

يذكر أن المبعوث الأممى كان قد وصل إلى صنعاء يوم الخميس الماضى ولم تشر وسائل إعلام الموالية للحوثيين سوى خبر وصوله فى حين يقوم جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى بزيارة لسلطنة عمان يوم 14 نوفمبر الحالي.

أ ش أ

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