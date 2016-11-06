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الحكومة توافق على نقل تبعية ميناء «بدر» البري من محافظة القاهرة لوزارة النقل

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الحكومة توافق على نقل تبعية ميناء «بدر» البري من محافظة القاهرة لوزارة النقل الحكومة توافق على نقل تبعية ميناء «بدر» البري من محافظة القاهرة لوزارة النقل

اجتماع مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نقل تبعية وتشغيل ميناء «بدر» البري من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، على أن تتولي وزارة النقل سداد قيمة حق الانتفاع للمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء التنمية المحلية، والنقل، ومحافظ القاهرة.

وكان وزير النقل جلال سعيد قد عرض خلال الاجتماع تقريرًا شاملًا حول ميناء «بدر» البري، وطالب خلاله بضرورة الموافقة على إعادة تخصيص مساحة الأرض، والتي سبق تخصيصها لمحافظة القاهرة من وزارة الإسكان بنظام نقل الأصول، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بنظام نقل الأصول، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ البرية والجافة.

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