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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة في مقديشيو الصومالية إلى 22 شخصًا

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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة في مقديشيو الصومالية إلى 22 شخصًا ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة في مقديشيو الصومالية إلى 22 شخصًا

أرشيفية

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار سيارة مفخخة، أمس السبت، استهدفت قافلة عسكرية بالقرب من البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشيو إلى 22 شخصًا على الأقل، وأصيب عدة أشخاص آخرون.

وأوضح راديو “شابيلي” الصومالي، اليوم الأحد، أن الانفجار الذى سُمع فى مناطق من العاصمة وقع فى مفترق طرق سايدكا فى حوالى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بالقرب من مجمع مبنى البرلمان شديد الحراسة فى العاصمة.

وأعلنت حركة “الشباب” مسئوليتها عن الهجوم، قائلة إن انتحاريًا قاد سيارته المحملة بالمتفجرات نحو قافلة عسكرية كانت تنقل ضباطًا بالمخابرات، وقتل اثنان من قوات الأمن خلال التفجير.

أ ش أ

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