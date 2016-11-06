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رضاعات اطفال مصنوعه من الذهب ومزينة بالالماس يتم بيعها في السعودية

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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا , صورا لرضاعات اطفال , مزينة بالذهب الخالص ومرصعة بفصوص الالماس الحر, تم تداولها وبيعها في محلات بيع الذهب , في المملكة العربية , ولقد تم تداول الصور , وبشكل كبير , وتم نشر الرضاعات , حيث بلغ سعر الرضاعة , من 2500 ريال سعودي , الي 5000 ريال سعودي للرضاعة الواحدة , والتي تتزين بذهب خالص من عيار 18 .

ولقد صرح احد اصحاب محلات بيع الذهب , والذي يقوم ببيع هذه الرضاعات , ان هذه الرضاعات ليست حديثة الصنع , فان تناولها وبيعها وتصنيعها موجود منذ قرابة 30 سنة ماضية , واكد ان والده من قبله كان يتاجر في هذه الرضاعات منذ وقت طويل , وبكميات كبيرة , وقال ان والدته قد قامت بشراء رضاعة ذهبية له في صغره , ولازال يحتفظ بها الي الان , وهي قيمة جدا وتم شرائها عام 1982.

واكد ايضا ان سعر الرضاعات يختلف فمنها ما هو مصنوع من الذهب ومنها ما يحوي في زينته الذهب والالماس , ومنها ما يحتوي علي احجار كريمة غالية الثمن ويتراوح سعرها حسب الوزن والعيار , واكد ان من يقدم علي شراء هذه الرضاعات في السعودية ليست الطبقة الغنية فقط بل يقبل عليها ايضا محدودي الدخل وذوي الطبقة المتوسطة و مؤكدا انهم كثيرا ما يقومون ببيعها مرة اخرى .

ولكن هذه الرضاعات لاقت ردود افعال غير مستحبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي , الذين اعتبروا ان بيع وتناول مثل هذه الرضاعات ما هو الا مظهر من مظاهر البذخ الغير مستحب .

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