بالصور..كوارث الترجمة للعربية.. أحدهم سب نفسه.. والأحذية «وافدون جدد»

كتب: عمر محمد

ربما لم يكن يعلم الأجانب أنه حين تستخدم محرك البحث الشهير «جوجل» في الترجمة للعربية أو الاعتماد على الترجمة الحرفية، بأنك ستتحول إلى مادة للسخرية، وقد يصل بك الأمر إلى سب نفسك دون أن تدري.

حتى الشركات العالمية لم تسلم هي الأخرى من الوقوع في خطأ ترجمة اللفان الأجنبية إلى العربية، فنجد أن بنك «HSBC» هو الآخر استخدم ترجمة حرفية عند تحويل المصطلحات الأنجليزية إلى اللغة العربية.

موقع «step feed» رصد بعض الأخطاء اللغوية التي وقع بها الأجانب في الترجمة للغة العربية.