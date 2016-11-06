رسميًا.. «جاريدو» مدربًا للاتفاق السعودي

أعلن نادى الاتفاق السعودى، اليوم، الأحد، تعاقده رسميًا مع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، خلفًا للتونسى جميل قاسم الذى تمت إقالته من منصبه.

وذكر الموقع الرسمى لنادى الاتفاق السعودى، أن جاريدو سيصل مدينة “الدمام” السعودية، الأربعاء المقبل، لبدء مشواره مع الفريق، حيث ستكون مواجهة الخليج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى، الاختبار الأول له مع ناديه الجديد.

ولم يكشف الاتفاق السعودى عن مدة التعاقد مع جاريدو صاحب الـ47 عامًا، الذى قاد النادى الأهلى للحصول على بطولتى السوبر المصرى وكأس السوبر الإفريقى.