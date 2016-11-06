«كوبر» : اخترت اللاعبين بناء على رؤيتي لمباريات الدوري

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن اختياراته في معسكر مباراة غانا بناء على رؤيته للاعبين في مباريات الدوري الممتاز، مشددًا على أنه لا يوجد أى خلاف شخصي بين الجهاز الفني وأي من اللاعبين في مصر.

وقال كوبر – في مؤتمر صحفي عقده بمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر قبل سفر المنتخب لبرج العرب لخوض مباراة غانا في تصفيات المونديال – إنه من الوارد أن يتم ضم لاعبين جدد لمعسكر المنتخب المقبل حيث أن التصفيات مازالت في بدايتها والمشوار مازال طويلًا جدًا.

وأعرب “كوبر” عن ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على الفوز على غانا في المباراة المقبلة، موضحًا أن اللقاء مختلف عن مباراة 6 -1 التي أقيمت في أكرا، وقال إنه لا يملك عصا سحرية ولكن كل ما يملكه الجهد والعرق، مشددًا على أن اللاعبين لديهم الرغبة والحماس للفوز على غانا.

أكد هيكتور كوبر أن الهدف الأساسي للجهاز الفني للمنتخب واللاعبين هو الفوز بمباراة غانا في تصفيات المونديال، وقال إنه لا يهتم بتصريحات المنافس قبل المباراة خاصة وأنها تهدف إلى التأثير النفسي على اللاعبين.

وأضاف كوبر أن المنتخب الغاني قوي جدًا ويمتلك لاعبين مميزين ومحترفين، وأوضح أنه درس غانا جيدًا وشاهد مباريات كثيرة لها لمعرفة نقاط القوة والضعف التي لم يعلنها، مشيرًا إلى أنه يركز حاليًا في الشغل داخل الملعب ولا يلتفت لأية مهاترات.

ولفت كوبر إلى أن جميع من بمعسكر المنتخب تركيزه فقط في الـ90 دقيقة أمام غانا من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية التي ستملأ ملعب برج العرب، مؤكدًا أن هناك ثقة كبيرة في الفوز.

وروى كوبر موقفًا أنه قابل أحد الأشخاص خلال الفترة الأخيرة طالبه باستبعاد اللاعبين الذين شاركوا أمام غانا في المباراة الشهيرة التي انتهت بهزيمة الفراعنة بسداسية لما يحمله هؤلاء اللاعبون من آثار نفسية سلبية من تلك المباراة.

وقال كوبر “قادرون على رد 6 – 1 لغانا وأثق فى جميع اللاعبين سواء كانوا متواجدين في تلك المباراة أو البقية فأثق في جميع من معي الآن ومتفائلون بمواجهة البلاك ستارز” .

أ ش أ