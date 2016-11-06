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رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يصل القاهرة

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رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يصل القاهرة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يصل القاهرة

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى والوفد المرافق له، في زيارة للبلاد تتناول الشراكة الإستراتيجية والاقتصادية بين البلدين والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن المسئول الفرنسي وصل علي الطائرة الفرنسية القادمة من باريس , وتم إنهاء إجراءات وصوله والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار الحكومية.

وذكر بيان رسمي من مجلس الشيوخ الفرنسي أن جيرار لارشيه يبحث خلال الزيارة التي ستستمر عدة أيام، ويستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح الأوضاع في الشرق الأوسط , والدور المحورى لمصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح البيان أن زيارة لارشيه إلى القاهرة تهدف إلى استعادة الروابط التي انقطعت بين مجلس الشيوخ الفرنسى والبرلمان المصري، خلال الفترة من 2011 إلى 2013، واستعراض قضايا التعاون بين ضفتى المتوسط لمجابهة التحديات المشتركة ومكانة الدين في المجتمع.

وأضاف البيان أن رئيس المجلس يلتقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس البرلمان، الدكتور على عبدالعالن والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

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