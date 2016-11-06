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أسعار «الحديد» ترتفع بسبب الدولار إلى 9200 جنيه

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أسعار «الحديد» ترتفع بسبب الدولار إلى 9200 جنيه أسعار «الحديد» ترتفع بسبب الدولار إلى 9200 جنيه

أرشيفية

ارتفعت الحديد اليوم الأحد، بعد تذبذب السعر صعودًا وهبوطًا خلال الأسبوع الماضى، ليستقر متوسط سعر الطن للمستهلك عند 9200 جنيه، بزيادة 1500 جنيه في الطن الواحد.

وترجع الزيادة لعدة أسباب، ارتفاع بشكل كبير، بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك ارتفاع سعر حديد البليت، والذي يعد مكونا أساسيا في صناعة الحديد، بمعدل 40 دولارا في الطن الواحد، ليصل سعر الطن إلى 400 دولار.

وارتفع سعر طن الحديد المستورد أيضا إلى 9200 جنيه، وهو ما يماثل تقريبا المصنع محليًا، ومن المتوقع استمرار ذلك الفترة لين استقرار سعر الصرف عندى مستوى محدد، بدلًا من حالة الصعود والهبزط ، خاصًة الفترة الأخيرة التى شهدها السوق المصرى، والمتوقع حدوثة خلال الفترة المقبلة.

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