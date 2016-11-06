حرق دمية لترامب في احتفالات بونفاير البريطانية السنوية

أحرق سكان بلدة إدنبريدج جنوبي العاصمة البريطانية لندن دمية للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب ضمن احتفالات بونفاير نايت السنوية.

وبحسب رويترز أشعلت النار في الدمية التي يبلغ طولها 11 مترا خلال عرض للألعاب النارية في البلدة التي تبعد 50 كيلومترا إلى الجنوب من لندن.

وتظهر الدمية ترامب بشعره الأشقر الذي يشتهر به وهو يمسك بعنق منافسته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من رقبتها ويرتدي سروال الملاكمين القصير الذي يحمل رسومات مكسيكية.

وقال فرانك شيفرد وهو الفنان الذي صنع الدمية “أعتقد أنه سيستمتع تماما.”

وتحتفل بريطانيا بفشل محاولة تفجير مجلسي البرلمان عام 1605 بإطلاق الألعاب النارية وإشعال النيران في دمية لزعيم “مؤامرة البارود” جاي فوكس.

كما تتضمن الاحتفالات في إدنبريدج حرق دمى لشخصيات لا تحظي بشعبية شملت في الماضي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق سيب بلاتر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.