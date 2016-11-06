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«البترول»: دعم الدولة للمنتجات البترولية سيرتفع لـ 64 مليار جنيه‎

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«البترول»: دعم الدولة للمنتجات البترولية سيرتفع لـ 64 مليار جنيه‎ «البترول»: دعم الدولة للمنتجات البترولية سيرتفع لـ 64 مليار جنيه‎

حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول،

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن دعم المنتجات البترولية مازال ثابتًا، فنحن لم نصل بعد للبيع بسعر التكلفة، لافتًا إلى أن دعم المواد البترولية في موازنة الدولة لهذا العام 2016\2017 بلغ 35 مليار جنيه، وعلى الرغم من أنه ستكون هناك زيادة ستحدث بقيمة 22 مليار جنيه، إلا أن الدعم هذا العام سيرتفع لـ 64 مليار جنيه، لأن سعر الصرف قد تغير.

أضاف “عبد العزيز”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج “نهار جديد” المُذاع عبر فضائية النهار، أنه في إطار خطة والتي بدأت عام 2014 فإن الدولة مازالت تدعم المنتجات البترولية، مؤكداً أنه خلال عام 2015 لم يتم اتخاذ أي إجراءات، لأنه كان هناك انخفاضًا في المنتجات البترولية في العالم كله، وليس فقط.

في نفس السياق، أكّد المتحدث باسم وزارة البترول، أن المنتجات البترولية متوفرة في الأسواق، فالأسعار التي تم تطبيقها ساريه من منتصف يوم الجمعة 5 نوفمبر، بالتالي لا داعي للقلق فالمنتج موجود، لكن كل ما حدث هو انه تم تغيير السعر من باب ترشيد الاستهلاك ووصول الدعم لمستحقيه.

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