اعتقال مسلحين متهمين بقتل رجل ياباني في بنغلاديش

أصدر محققون أوامرهم، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على مسلحين متشددين مشتبه بهم، على خلفية مقتل رجل ياباني شمالي بنغلاديش في عام 2015، حسبما أعلنته الشرطة.

وقال ضابط الشرطة ميزانور الرحمن، إن المشتبه بهم اعتقلوا بعد تبادل لإطلاق النار لمدة قصيرة في منطقة مهجورة بالقرب من مدينة رانجبور شمالي البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف للصحافيين أن المشتبه بهم أعضاء في جماعة مجاهدي بنغلاديش الإسلامية المحظورة.

وتعرض هوشي كونيو، وهو ياباني عمل في شركة بالمنطقة، لإطلاق نار 3 مرات من مدى قريب من جانب مجهولين يستقلون دراجة بخارية في أكتوبر 2015.

وكان أحد المشتبه بهم، ويدعى بلال حسين “45 عامًا”، قام بتدريب أحد القتلى، حسبما أعلن الضابط ميزانور الرحمن.

وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن مقتل كونيو، إلا أن الحكومة أصرت على أن مسلحين نشأوا في الداخل هم من يقفون وراء مقتله.

وشهدت بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة موجة من الهجمات التي أعلن داعش والقاعدة مسؤوليتهما عنها واستهدفت أكاديميين ومدونين علمانيين ومواطنين أجانب وقساوسة ونشطاء حقوقيين وأشخاص من أتباع الأقليات الدينية خلال عامي 2015 و2016.

ووقع الهجوم الأكثر دموية في أول يوليو بمطعم في المنطقة الدبلوماسية بدكا، حيث قتل 20 مدنيًا بينهم 17 أجنبيًا.