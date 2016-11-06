عبد المجيد عبد الله وأحمد علوي يدعمان المنتخب السعودي بأغنية "قدام قدام"

جدة – رامي أمين

يتعاون الشاعر الغنائي السعودي أحمد علوي مع الفنان عبد المجيد عبدالله في أغنية جديدة يدعمان بها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشارك في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم "مونديال روسيا 2018م، وحملت الأغنية عنوان "قدام قدام"، وهي من ألحان عبد الله المناعي وتوزيع مهند سيف، وقد تقرّر طرحها بالتزامن مع مباراة المنتخب السعودي واليابان الأسبوع القادم.

وفي دردشة خاصة لـ "سيدتي نت" مع الشاعر أحمد علوي قال إن التعاون مع النجم عبد المجيد عبد الله له نكهة في غاية الجمال، كما أن التعاون في تقديم عمل حماسي يساند جهود المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم ويحتفي بجمهور المنتخب، هو جمال مضاعف من ناحية أخرى.

وأشاد الشاعرعلوي بجهود الملحن عبد الله المناعي في صياغة اللحن بما يتّسق مع روح الأغنية الحماسية الاحتفالية، لافتاً إلى توظيفه أهازيج جمهور الأخضر ضمن تفاصيل التنفيذ الموسيقي للأغنية، مما أعطاها بعداً جماهيرياً متقناً في روح الأغنية.

ويضيف قائلاً إنه سبق وأن قدّم مع النجم عبد المجيدعبد الله خلال العام الحالي 2016م عدد من الأغنيات الجميلة والمتنوعة في طرحها، بدأت في الألبوم الأخير لعبد المجيد عبدالله من خلال أغنية " ماني قدك أنا " ألحان احمد الهرمي، وكذلك التعاون المتميز واللافت بأغنية " أنا بخير " من ألحان الموسيقار السعودي المبدع طلال، ثمّ قدّمنا أغنية " درب المنصة " من الحان ياسر بوعلي ضمن أحتفالية فوز النادي الأهلي السعودي ببطولة دوري جميل، وها هو يتجدّد اللقاء ب الأغنية الجديدة "قدام قدام " للمنتخب السعودي.

كما تمنى الشاعر أحمد علوي التوفيق لمنتخبنا الوطني في رحلته في تصفيات المونديال داعياً الله أن يتوّج جهوده بالوصول إلى المحفل العالمي في روسيا، وأن يحقّق المستوى والنتيجة بأفضل تمثيل يليق بسمعة الرياضة السعودية وإنجازاتها .

أما عن جديده فقال إنه تعاون مع الفنان راشد الفارس ضمن ألبومه الجديد " ناوي" 2016م، في ثلاث أغنيات، وهي " الهوى ما له كبير" من ألحان سهم، و"ما انتبهت" من ألحان ياسر بوعلي، وقام بتوزيعهما موسيقياً عصام الشرايطي، وأغنية " حظي حلو " من ألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس.

الجدير بالذكر أن الشاعر أحمد علوي حقق خلال الأعوام الماضية نجاحات لافتة عبر تعاوناته مع عدد من الأصوات الغنائية الخليجية والعربية، منهم محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد وعبد الله الرويشد ونبيل شعيل ورابح صقر وماجد المهندس وهاني شاكر واَمال ماهر ويارا وأحلام ونانسي عجرم.