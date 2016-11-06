فايز السعيد يتعاون مع راشد الماجد بأغنية أشكر الله

في تعاون جديد يضاف إلى إنجازات سفير الألحان الفنان فايز السعيد تعاونه مع سندباد الأغنية الخليجية النجم راشد الماجد بأغنية جديدة حملت اسم "أشكر الله"، وهي من كلمات الشاعرة أصايل وتوزيع زيد نديم، والإيقاعات سمير القطان، والكورال شباب وبنات الامارات، وتمّ التسجيل في استوديوهات "فايز السعيد ميديا"، واستطاع السعيد تقديم اللحن المميز الذي يتناسب مع صوت راشد والنهج الذي يتبعه أغنياته.

هذا التعاون بين الثنائي فايز وراشد ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد سيقه الكثير من الأغاني، لما تربطهما من صداقة حميمة، ومن التعاونات السابقة، "ما جاني النوم"، "ودّي أشرح"، و"شيح الشباب" وغيرهم. وقد حقّقت الأغنية بعد يومين على إطلاقها أكثر من 225 ألف استماع على قناة راشد الماجد الخاصة عبر موقع يوتيوب.

وتقول الأغنية في المقطع الأول:

"أشكر الله لك عطاني.. ياللي تعني لي الكثير

حتى عمري شوي عمري.. لو أقول إنه فـداك"