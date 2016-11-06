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ما حقيقة طلاق جورج وسوف وندى زيدان؟

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الإثنين 07-11-2016 15:12

عاد خبر طلاق الفنان جورج وسوف من زوجته الثانية ندى زيدان عبر وسائل السوشل ميديا الأمر الذي جعل زوجته تخرج وتوضح الأمر وأكدت أن الخبر غير صحيح، ولا يوجد أي خلاف بينها وبين زوجها سلطان الطرب جورج وسوف كما أكدت أنه على تواصل دائم معها ومع ابنته ، وهو بشوق لاحتضان ابنته التي لايستطيع رؤيتها بسبب استقرارها مع والدتها في قطر، وهذا كان أحد أسباب الإشاعات التي تطلق حول وجود خلاف بينهما لأن السؤال المتداول بشكل دائم لماذا لاتأتي هي لزيارة زوجها في لبنان أو سوريا؟

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سيدتي

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