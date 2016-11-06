ماذا تفعل الأميرة كيت ميدلتون في سجن النساء؟

زارت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton، سجناً للنساء ومركزاً لتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للنساء المأزومات.

الزيارة التي تمت الخميس الماضي، جاءت في سياق اهتمام الأميرة بمتابعة خدمات الصحة النفسية والاجتماعية، وهي من المجالات التي تعنيها جداً، بحسب مجلة People.

وبث القصر الملكي على "تويتر" صوراً لزيارة الأميرة لمركز الخدمات الاجتماعية، متجنباً نشر صورها أثناء زيارة السجن.

وفي البداية، توجهت الأميرة إلى سجن النساء الكائن في غلوسترشاير، جنوب غربي بريطانيا، للتعرف على الخدمات المقدمة للسجينات وعائلاتهن في ظل الأزمات الاجتماعية والنفسية المحيطة بهن.

وخلال زيارتها، التقت ميدلتون بعدد من السجينات وموظفي السجن للتعرف على الأوضاع القائمة وطبيعة المشكلات التي تحتاج إلى معالجة.

وبعدها، زارت الأميرة مركز "نيلسون" للمرأة على بعد 100 ميل غرب العاصمة البريطانية لندن، وهو مركز بارز يقدم خدماته للنساء اللاتي يتعرضن لعنف منزلي، وحصل على عدة جوائز في هذا المجال.

كايت ميدلتون تسافر إلى لندن في الدرجة الاقتصادية

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن