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هل سينتهي دور العكيد معتز في باب الحارة؟

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الإثنين 07-11-2016 14:38

يقوم الفنان مصطفى سعدالدين بتصوير دوره في الجزء التاسع من باب الحارة، حيث يستمر بشخصية العكيد «معتز» وهي الشخصية التي لعبها الفنان وائل شرف حتى الجزء السابع، والجديد في هذا الجزء الحكم على العكيد معتز بالإعدام وسجنه في القلعة وتبدأ محاولات المحامية جوري لإنقاذه من الإعدام، ولكن إلى الآن لم يعرف مصير العكيد إن كان سينجو من الموت أم لا، الأمر الذي رجح إنهاء الجزء التاسع بغموض حول شخصية العكيد معتز، كما تسرب من كواليس العمل أن الملا يرى أن شخصية العكيد أصبحت هشة ويجب الاستغناء عنها، ومن الممكن أن يكون هذا مبرراً لإنهاء مشوار العكيد معتز بالإعدام.

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سيدتي