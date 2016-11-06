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روتردام تستعد لاستقبال حفل توزيع جوائز MTV الأوروبية

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الأحد 06-11-2016 18:36

تشهد مدينة روتردام الهولندية مساء اليوم 6 نوفمبر إنطلاق حفل توزيع جوائز MTV للموسيقى بنسختها الأوروبية، وستقدم السهرة الممثلة الأمريكية Bebe Rexha.

وقد تصدر النجم العالمي جاستين بيبر Justin Bieber والمغنية الشهيرة بيونسيه Beyonce ترشيحات الجوائز، مع ترشيح كل منهما عن خمس فئات من هذه المكافآت.

وكانت المرتبة الثانية من نصيب الفرقة الدنماركية الجديدة" Lukas Graham " التي حصدت أربعة ترشيحات بفضل أعمال مثل "7years" و"Mama Said".

ورشح أيضاً لأربع فئات من هذه الجوائز كل من النجمة البريطانية أديل Adele وفرقة "Coldplay" والمغني الكندي شون منديز Shawn Mendes.

تابعوا "سيدتي نت" لمعرفة تفاصيل الحفل ومجرياته بانتظار لائحة الفائزين

 

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