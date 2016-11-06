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غرفة صناعة السينما : تقرر "منع" أحمد الفيشاوي من التمثيل لمدة "عام" ...

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غرفة صناعة السينما : تقرر "منع" أحمد الفيشاوي من التمثيل لمدة "عام" ... غرفة صناعة السينما : تقرر "منع" أحمد الفيشاوي من التمثيل لمدة "عام" ...

قررت غرفة صناعة السينما وقف الفنان أحمد الفيشاوي عن التمثيل لمدة عام .

وأوضحت الغرفة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عدم تعامل المنتجين مع الفنان أحمد فاروق الفيشاوي بسبب عدم التزامه بتعاقداته مع المنتجين .

وأضافت في بيانها : "صدور قرار مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بتاريخ 3-11-2016 بعدم تعامل أعضاء الفرفة من المنتجين مع الفنان أحمد فاروق الفيشاوي لمدة عام تبدأ من تاريخ هذا القرار نظرًا لعد التزامة بتعاقداته مع المنتجين وتأخره في تنفيذها مما تسبب في الحاق الضرر بهم مع التزام أعضاء الغرفة بهذا القرار منعًا للمسألة التأديبية" .

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رئيس قسم الأخبار