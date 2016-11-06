هديّة غير متوقّعة من كيفانش تاتليتوغ إلى زوجته

فاجأ الممثل التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند العائد للدراما بعد عامين بمسلسله الرومانسي "الجريء والجميلة" مع توبا بيوكستون، زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزير بإهدائها شقة فاخرة في العاصمة الفرنسية باريس، اشتراها بمبلغ مليوني يورو.

والشقة الفاخرة في قلب باريس وذات إطلالة ساحرة على برج إيفل.

ولم يتم زواج كيفانش العام، إذ أنّه عقد قرانه في فبراير الماضي في السفارة الفرنسية في باريس، وأقام وباشاك حفل زفاف لم يحضره سوى 40 شخصاً فقط من عائلتيهما وأصدقائهما المقربين.

ومتوقع أن يحتفل الزوجان بعيد زواجهما الأول بطريقة رومانسية في شقتهما الباريسية، بعد أن ينال كيفانش تاتليتوغ إجازة قصيرة من تصوير مسلسله الجديد.

ويشترك كيفانش وزوجته باشاك ديزير بحبهما الكبير لباريس التي يملك الكثير من أصدقائه المشاهير منازل فاخرة فيها ومن بينهم المغنية والممثلة سبيل جان.