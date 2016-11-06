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علماء يستعرضون تطور مجال الوراثة البشرية خلال 40 عامًا بالقومى للبحوث

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علماء يستعرضون تطور مجال الوراثة البشرية خلال 40 عامًا بالقومى للبحوث علماء يستعرضون تطور مجال الوراثة البشرية خلال 40 عامًا بالقومى للبحوث

> أ ش أ

تنظم شعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز القومي للبحوث، بالتعاون مع الجمعية القومية للوراثة البشرية، بعد غد الثلاثاء، مؤتمرًا علميًا حول "مستقبل الوراثة البشرية"، والذى يتزامن مع احتفال الشعبة بمرور 40 عامًا على إنشاء مجال الوراثة البشرية بالمركز، واحتفال المركز بمرور 60 عامًا على إنشائه.

وقالت  الدكتورة منى عبد الرازق الجمال رئيس الشعبة- في تصريح اليوم الأحد إن المؤتمر يستمر ليومين بفندق سفير بالدقي، حيث سيتم عرض تطور مجال الوراثة البشرية خلال الـ 40 عامًا، وأهم الإنجازات من أبحاث ومشروعات وخدمات مع توضيح بعض التحديات التي تواجه تطور التخصص، ومناقشة سبل الوصول إلى أفضل الحلول بالتعاون مع الجامعات المصرية، ووزارة الصحة والسكان، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدول العربية و الأجنبية.

وأشارت إلى أن محاور المؤتمر تدور حول أهم الأبحاث والخدمات التشخيصية والعلاجية للأمراض الوراثية المترددة على الشعبة، وأحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص الأمراض الوراثية، وأحدث الاكتشافات العلمية في التشخيص والعلاج عالميًا، وسبل الاستفادة منها بالتعاون مع الدول المشاركة، وتفعيل التعاون المستمر بين المركز القومي للبحوث والجامعات المصرية والمراكز البحثية والجامعات الأجنبية.

ولفتت الجمال إلى مشاركة رواد وأساتذة علم الوراثة في من جامعات القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، وقناة السويس، بالإضافة إلى وزارة الصحة و السكان، ومستشفيات القوات المسلحة، كما سيحضر 10 علماء متخصصين من ألمانيا، فرنسا، ماليزيا ولبنان.


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