ماهر زين يوقع عقد ألبومة الجديد مع شركة «فيوجين»

أعلن المطرب ماهر زين، توقيع ألبومه الجديد، اليوم الأحد، بالقاهرة، في أحد المولات الشهيرة في مدينة نصر، مع شركة “فيرجين”.

وأضاف زين، أثناء استضافته ببرنامج “كلام معلمين”، الذي يقدمه الإذاعب أحمد يونس، عبر الراديو 9090، أن ردود الأفعال على أعماله، تمثل طاقة إيجابية له، للاستمرار والعمل، فى نفس الطريق وتقديم المزيد للجمهور الذى ينتظره، موضحًا أن هناك غير مسلمين يستمعون له، ويتواصلون معه لإبداء الإعجاب بأغنياته.

وقال إنه يغنى 7 لغات، منها العربية والإنجليزية والماليزية والتركية والأوردية، لافتًا إلى أن اللغة التركية من أصعب اللغات التي تغنى بها، نظرا لصعوبتها في نطق بعض الأحرف، مشيرًا إلى أنه يغنى بالإنجليزية أفضل من العربية، نظرا لتنقله الكثير بين البلدان الناطقة بها، وأن اللغة السويدية هي الأفضل بالنسبة له لأنها لغته الأم.