أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

ماهر زين يوقع عقد ألبومة الجديد مع شركة «فيوجين»

Google+ Print
ماهر زين يوقع عقد ألبومة الجديد مع شركة «فيوجين» ماهر زين يوقع عقد ألبومة الجديد مع شركة «فيوجين»

المطرب ماهر زين

أعلن المطرب ماهر زين، توقيع ألبومه الجديد، اليوم الأحد، بالقاهرة، في أحد المولات الشهيرة في مدينة نصر، مع شركة “فيرجين”.

وأضاف زين، أثناء استضافته ببرنامج “كلام معلمين”، الذي يقدمه الإذاعب أحمد يونس، عبر الراديو 9090، أن ردود الأفعال على أعماله، تمثل طاقة إيجابية له، للاستمرار والعمل، فى نفس الطريق وتقديم المزيد للجمهور الذى ينتظره، موضحًا أن هناك غير مسلمين يستمعون له، ويتواصلون معه لإبداء الإعجاب بأغنياته.

وقال إنه يغنى 7 لغات، منها العربية والإنجليزية والماليزية والتركية والأوردية، لافتًا إلى أن اللغة التركية من أصعب اللغات التي تغنى بها، نظرا لصعوبتها في نطق بعض الأحرف، مشيرًا إلى أنه يغنى بالإنجليزية أفضل من العربية، نظرا لتنقله الكثير بين البلدان الناطقة بها، وأن اللغة السويدية هي الأفضل بالنسبة له لأنها لغته الأم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا