وزيرة السياحة التونسية: 5 ملايين سائح زاروا البلاد منذ مطلع العام الحالي

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أعلنت السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمى اللومى، أن موسم السياحة الحالى للعام 2016 شهد تحسنا ملحوظا رغم الصعوبات حيث بلغ اجمالى عدد السياح الذين زاروا تونس منذ مطلع العام نحو 5 ملايين سائح.

وقالت الوزيرة فى تصريحات لها اليوم الأحد، إن من بين الـ 5 ملايين سائح نحو 5ر1 مليون سائح جزائرى و620 ألف سائح روسي، لافتة إلى تحسن ملحوظ فى أعداد السائحين من أسواق فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

وأضافت، أن الفترة المقبلة ستشهد انشاء خط جوى مباشر يربط بين تونس والصين، بهدف السعى إلى استقطاب أسواق جديدة على غرار الصين والهند مع استعادة الأسواق الحالية بهدف تحسين المؤشرات السياحية.