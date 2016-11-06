4 أسباب تؤدى لظهور بقع بيضاء على الأسنان "احذرها"

كتبت رانيا سعد الدين

عندما تظهر البقع البيضاء على الأسنان الأمامية، يكون نذير قبح وإهمال، وقد تؤدى إلى تسوس الأسنان، لأنها تجعل المينا فى أضعف حالتها.

ما هى البقع البيضاء التى تتكون على الأسنان؟

هى بقع بيضاء تتكون على ميناء الأسنان لتكون مؤشرا على فقدان المحتوى المعدنى من سطح الأسنان المعروف طبيًا باسم التكلس.

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" 4 أسباب تؤدى إلى ظهور بقع التكلس على سطح الأسنان:

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1- جفاف الفم، هناك أشخاص لا يملكون ما يكفى من اللعاب للحفاظ على المستوى الهيدروجينى فى الفم ، مما يؤدى إلى نمو البكتريا لتكون فى أشرس حالتها فى مهاجمة الأسنان.

2- تناول أطعمة تحتوى على نسبة عالية من الأحماض ويأتى على رأسها الحلوى المصنوعة من الليمون والخل، كذلك الحال بالنسبة للمشروبات الغازية خاصة الليمون الغازى، فهو قادر على إزالة ميناء الأسنان والمعادن الطبيعية التى تؤدى إلى بقع الأسنان.

3- الأشخاص الذين لا يحصلون على رعاية كافية للأسنان ولا يهتمون بجلسات التنظيف ، يتراكم على سطحها " البلاك" الذى يؤدى إلى وجود طبقة لزجة، تكون وجبة غنية للبكتريا فتنتج حمضًا يضر بالأسنان ويؤدى إلى البقع البيضاء والتسوس.

4- الإفراط فى استخدام مادة " الفلورايد" يؤدى إلى حدوث تجاويف بيضاء على ميناء الأسنان، وأحيانا يكون نتيجة تناول نوع من المياه المعدنية التى تحتوى على نسبة عالية من هذه المادة.