السيسي يوجه أجهزة الدولة بتعزيز درجة استعدادها وزيادة تأمين المنشآت الحيوية

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تعزيز جميع أجهزة الدولة درجة استعدادها، مشيرًا إلى ضرورة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش المستجدات على صعيد الوضع الأمنى فى البلاد، حيث تم استعراض الجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية، لرصد واستهداف مختلف البؤر الإجرامية والمتطرفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للقضاء عليها.