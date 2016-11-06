«أحمد حلمى» على فيس بوك «يوم جديد»

كتب الفنان أحمد حلمى، على صفحتة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بعنوان «يوم جديد» و التى يطلب فيها من يومه أن لايمر بسرعة مثل باقى الأيام، ويلوم يومه الذى يمر دون أن يشعر به.

وكتب حلمي: “يوم جديد.. تصحي الصبح تلاقي نفسك واقف قدام يومك الجديد وبتكلمه وتقوله.. عندي مشواير ومواعيد كتير.. ياتري هالحق اعمل فيك ايه.

بقولك ايه يايوم.. مابلاش تعدي النهارده بسرعه زي كل يوم.. خليك انت مختلف عن اخواتك الايام.

> - رد عليا بغلاسه. لا هاعدي

- مممم.. طب هدي شويه وانت بتعدي ابوس ايدك ده انا عندي مشواير كتير.

- انا مالي.. انت وسرعتك وبقي.

- طب ارجوك تعالي على العصر كده وريح شويه.

- لاترجوني ولا ارجوك.. انسي.. حاسب شويه كده بقي علشان عايز اعدي.

- استني بس، هو انت بتعمل معايا كده ليه.. اشمعني انا.. ده انا بشوفك مع الناس اللي على القهوه بتعدي في تلات تيام.

وبشوفك واقف بتتفرج على وجع العيان ومش عايز تتحرك ولافارق معاه آلمه.. وبشوفك مع النايم نايم جنبه وكانك مش عايزه يصحي، وبشوفك وسط المدافن قاعد ومتبت وسط اهل الميت ومش عايز تمر وكانك شمتان فيهم وفي ميتهم، وبشوفك مع المكسور من حبيبته والموجوع في قلبه مبتتحركش وكأنك فرحان بوجعه وكسرة قلبه، انت ليه مع كل واحد موجوع بيقول امتي اليوم ده يعدي مبتعديش، ومع كل واحد سعيد بتعدي في لمح البصر، ليه في الموت والحزن والهم والغم بطئ وفي الحياه والسعاده والفرح بتعدي في لمح البصر، ليه بتعمل معايا كده يايوم يا أخي.

- بصلي وقالي، ياااا أخي هو انا يوم ندل يا أخي، يوم مؤذي، يوم بيحب الكسل والهم والغم والوجع اكتر من الشغل والفرح والسعاده، وطول ما انت ف أهم أن انا اللي كده يبقي عمر يومك ماهايعدي.

و سابني ومشي بعد ما عدا ساعتين منه.. وانا لسه واقف مكاني.. ومازلت”