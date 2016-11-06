وزير المالية : يصرح زيادة جديدة فى "فوائد" شهادات قناة "السويس الجديدة" ...

سمر العشري

صرح السيد وزير المالية المصرى عمرو الجارحى انه قرر بعد المشاورة مع رئيس الوزارء المصرى شريف اسماعيل زيادة الفوائد التى تقدم لحاملى شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة حتى يزيد الاقبال عليها من قبل المواطنين المصريين وقال ان هذا القرار تأخر فى اصداره ومن المفترض كان يصدر فى وقت سابق .

واشار السيد عمرو الجارخى فى مداخلة تليفزيونية على قناة صدى البلد مع الاعلامى احمد موسى الى اهمية زيادة فوائد شهادات قناة السويس بعد القرارات الاقتصادية الكبيرة التى تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية بالتوافق مع البنك المركزى واضاف ان هذة القرارات التى اتخذتها الحكومة قرارات صعبة ولكن تضع الاقتصاد على المسار السليم واضاف سيادة الوزير انه يعمل على برنامج الحكومة والذى ينص على حماية المواطنين محدودى الدخل .

وعند سؤال السيد عمرو الجارخى وزير المالية عن حقيقة زيادة اسعار تذكرة المترو رد وقال انه الى الان لا يوحد اى قرار من وزارة المالية ولا وزارة النقل ينص على زيادة سعر تذكرة المترو .

شبكةعيونالإخبارية

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