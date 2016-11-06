أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير المالية : يصرح زيادة جديدة فى "فوائد" شهادات قناة "السويس الجديدة" ...

  • مصر
  • 67
Google+ Print
وزير المالية : يصرح زيادة جديدة فى "فوائد" شهادات قناة "السويس الجديدة" ... وزير المالية : يصرح زيادة جديدة فى "فوائد" شهادات قناة "السويس الجديدة" ...

صرح السيد وزير المالية المصرى عمرو الجارحى انه قرر بعد المشاورة مع رئيس الوزارء المصرى شريف اسماعيل زيادة الفوائد التى تقدم لحاملى شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة حتى يزيد الاقبال عليها من قبل المواطنين المصريين وقال ان هذا القرار تأخر فى اصداره ومن المفترض كان يصدر فى وقت سابق .

واشار السيد عمرو الجارخى فى مداخلة تليفزيونية على قناة صدى البلد مع الاعلامى احمد موسى الى اهمية زيادة فوائد شهادات قناة السويس بعد القرارات الاقتصادية الكبيرة التى تم اتخاذها من قبل المصرية بالتوافق مع البنك المركزى واضاف ان هذة القرارات التى اتخذتها الحكومة قرارات صعبة ولكن تضع الاقتصاد على المسار السليم واضاف سيادة الوزير انه يعمل على برنامج الحكومة والذى ينص على حماية المواطنين محدودى الدخل .

وعند سؤال السيد عمرو الجارخى وزير المالية عن حقيقة زيادة تذكرة المترو رد وقال انه الى الان لا يوحد اى قرار من وزارة المالية ولا وزارة النقل ينص على زيادة سعر تذكرة المترو .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب