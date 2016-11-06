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ضبط مدير مصنع حلوى لاستخدامه خامات مجهولة المصدر بشبرا

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ضبط مدير مصنع حلوى لاستخدامه خامات مجهولة المصدر بشبرا ضبط مدير مصنع حلوى لاستخدامه خامات مجهولة المصدر بشبرا

جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مدير مصنع لاستخدامه خامات مجهولة المصدر في تصنيع الحلوى بمنطقة شبرا.

وكانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة والتجارة مفادها أن «محمد. أ»، 24 سنة مدير مصنع حلوى كائن دائرة قسم شرطة شبرا؛ يدير المصنع بدون ترخيص مستخدمًا مواد مجهولة المصدر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المصنع على كمية من المواد الغذائية وزنت «2 طن سكر، 3.600 أطنان عسل جلوكوز، 1 طن نشا، 3000 قطعة حلوي، 3000 استيكر وملصقات»، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات و3 ماكينة تغليف، و6 إسطوانات بوتاجاز بقصد تصنيع الحلويات.

وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحــــرر عن ذلك المحضر رقم 5964 لسنة 2016م، جنح جزئيه شبرا، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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