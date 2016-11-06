أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«محلل مالي» يكشف أسباب توجه المصريين للشراء والأجانب للبيع في «البورصة»

Google+ Print
«محلل مالي» يكشف أسباب توجه المصريين للشراء والأجانب للبيع في «البورصة» «محلل مالي» يكشف أسباب توجه المصريين للشراء والأجانب للبيع في «البورصة»

المحلل المالي والاقتصادي، الدكتور وائل النحاس

قال المحلل المالي والاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن جلسة اليوم في البورصة المصرية شهدت توجه المصريين للشراء مقابل الأجانب والعرب للبيع، موضحًا أن هذا الأمر كان خلافًا لجلسة يوم الخميس الذي شهدت موجة بيع من المصرييع عقب قرار تعويم الجنية.

وأضاف النحاس، خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن ما حدث اليوم من اقبال المصريين على الشراء كان محاولة لاسترجاع القوة الشرائية التي ذهبت منهم جراء انخفاض قيمة العملة لما يقارب 50%، مشيرًا إلى أن توجه الأجانب والعرب للبيع يرجع لأنهم اشتروا يوم الخميس بأسعار منخفضة وعمليات البيع اليوم يحقق لهم ربح سريع يقارب 25%.

وأوضح النحاس، أن جلسة الخميس شهدت انخفاض في الأسعار مما كان بمثابة فرصة جيدة للعرب والأجانب للاستحواذ على تلك الأسهم، ومع ارتفاع المؤشر اليوم بنسبة 10% قاموا ببيعها في محاولة لجني أرباح سريعة، لافتا إلى أن المؤسسات المصرية تندم لشراء السندات واصدارات الخزانة بفائدة 18% لتآكلت أموالهم بنسبة 50% جراء تخفيض قيمة الجنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا