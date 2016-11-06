التحالف العربي يقصف مواقع للانقلابيين الحوثيين في صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح في محافظتي الحديدة وصنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

كما استهدفت غارات أخرى مواقع للحوثيين وقوات صالح في مديريتي الحيمة الخارجية وهمدان شمالي صنعاء، حيث سمعت انفجارات عنيفة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

ولم تتضح الخسائر التي خلفها القصف، في حين ما تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء صنعاء، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.