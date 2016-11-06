ضبط حقيبة «العاب نارية» مع سوداني بمطار القاهرة قبل سفره إلى الخرطوم

ألغت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، سفر راكب سوداني الجنسية إلى الخرطوم، وذلك لحيازته العاب نارية تمثل خطرًا علي سلامة الطائرة، أخفاها داخل حقائبه لبيعها داخل الأسواق في المحلات التجارية وتحقيق مكاسب مادية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى الخرطوم، اشتبه أمين الشرطة في حقائب الراكب، وبفتحها أمام العميد أيمن علي مدير إدارة التامين عثر علي كمية كبيرة من الألعاب النارية والتي تستخدم في الأفراح.

أمر اللواء فهمي مجاهد ساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بإلغاء سفر الراكب السوداني واتخاذ الإجراءات القانونية معه.