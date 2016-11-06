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مازيمبى يسحق بجاية ويتوج بطلًا للكونفدرالية

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مازيمبى يسحق بجاية ويتوج بطلًا للكونفدرالية مازيمبى يسحق بجاية ويتوج بطلًا للكونفدرالية

مازيمبي _ أرشيفية

توج فريق مازيمبى الكونغولي بطلًا لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق فوزاً عريضاً على مولودية بجاية الجزائرية، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، بمدينة “لوبومباشى” الكونغولية، فى “إياب” الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت أهداف مازيمبي عن طريق بوب بوكادي وجوناتان بولينجي “هدف”، وكالابا “هدفين” فى الدقائق 7 و43 و61 و77 على التوالي، بينما جاء هدف مولودية بجاية الوحيد عن طريق مورجان بيتورنجال فى الدقيقة 75 من عمر المباراة.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بمدينة “البليدة” الجزائرية، انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ليتفوق مازيمبي فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب ويعتلي منصة التتويج، ويحصد لقب الكونفدرالية لأول مرة.

وسيطر مازيمبي على مجريات اللقاء، فى ظل تفوق أصحاب الأرض نظراً للخبرة الواسعة التى يتمتع بها بطل الكونغو فى التعادل مع المباريات النهائية، فقد توّج بطلاً لدورى أبطال أفريقيا خمس مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية “مرة واحدة”، وكأس السوبر الأفريقى “ثلاث مرات”، فيما يشارك بطل الجزائر فى البطولات القارية للمرة الأولى فى التاريخ.

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